Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Galatasaray, kariyerini Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'yı gündemine almıştı.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Anderson Talisca'nın yeni takımını duyurdular
Transfer döneminde adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı. Katar basını, 29 yaşındaki Sambacı yıldızın yeni takımını duyurdu. İşte transferdeki detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Sergio Ramos ile birlikte Brezilyalı yıldızı gündemine aldığını ancak maddi anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmelerin sona erdirildiğini duyurumuştu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır: