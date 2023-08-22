UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Norveç'e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, Molde ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'a avantajlı skorla dönmek isteyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların oynayacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? G.Saray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Molde - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Norveç'e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, Molde ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech'e yer vermeyen sarı-kırmızılıların oynacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Molde - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Aker Stadyumu'nda karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMAYI ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Onun yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak. Takımımızın Norveç'e giden oyuncu kafilesi şu şekilde:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Aslanlarımız, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda başladığı Avrupa serüvenine durmaksızın devam ediyor. Bu yolda önce Zalgiris Vilnius, ardından Olimpija Ljubljana engellerini aşan sarı-kırmızılı takımımız, iki maç sonunda Molde'yi geçerek adını gruplara yazdırma hedefini taşıyor.

Son olarak ligde Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden takımımız, Norveç'te avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

RAKİBİN GÖZDESİ OLA BRYNHILDSEN

Ligi nisan ayında başlayan Molde, yerel sezonunda 19. haftasına geldi. 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile dördüncü sırada bulunan Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi HJK, Üçüncü Tur'da ise Klaksvik ile karşı karşıya gelerek adını Play-off turuna yazdırdı. 15 maçta 7 golü bulunan 1999 doğumlu Ola Brynhildsen, en skorer oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Takımımız rövanş maçını 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynayacak.