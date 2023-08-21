Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Rams Stadı'nda ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, hafta içinde yüzünü yeniden Avrupa'ya çevirecek. Sarı kırmızılılar, Norveç ekibi Molde ile play off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu soruların yanıtı...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2023- 01:10