UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Ljubljana'yı eleyen Galatasaray, grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için sahaya çıkacak.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak.
Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.