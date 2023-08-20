Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray'da bir de flaş ayrılık yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, Olimpiu Morutan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
36 kez Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, 3 gol - 5 asistlik performans gösterdi. Rumen yıldız 2021 yazında Galatasaray'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
ANKARAGÜCÜ'NE TRANSFER OLDU
G.Saray'dan ayrılan Olimpiu Morutan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne imza attı. Sarı-lacivertli kulüp Rumen oyuncuyu yayınladığı bir videoyla duyurdu.
İşte o video:
Dikkatli bakıyor musunuz? ??????? pic.twitter.com/7G2dlNPNaa— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 20, 2023