Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın sözleşmesi feshedildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar Olimpiu Morutan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Rumen yıldız Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2023- 19:49 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023- 20:07