Son şampiyon Galatasaray imza töreni düzenliyor. Sarı-kırmızılı ekip yeni transferleri Mauro Icardi, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ile Wilfried Zaha için tören düzenliyor. İmza törenin haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Galatasaray yeni transferleri için imza töreni düzenliyor | CANLI İZLE
Son şampiyon Galatasaray imza töreni düzenliyor. Sarı-kırmızılı ekip yeni transferleri Mauro Icardi, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ile Wilfried Zaha için tören düzenliyor. İmza törenin haberimizden canlı izleyebilirsiniz... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.07.2023- 19:21