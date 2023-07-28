Transferde son dönemin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da imzalar art arda gelmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor! Maliyeti belli oldu
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Paris-Saint Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Cimbom Arjantinli yıldız konusunda Fransız ekibiyle anlaşırken, vereceği maaş da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kaan Ayhan'ın bonservisinin alınmasından sonra Angelino Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Zaha'yı kadrosuna katarak tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.
Geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen golcüsü Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaşan Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.