Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris Vilnius'a konuk olacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler detayları araştırıyor. Müsabakanın yayın bilgileri belli oldu. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS VILNIUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.