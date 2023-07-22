Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGIRIS VILNIUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.