Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 3. hazırlık maçı Austria Wien ile 1-1'lik beraberliğin ardından Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, son hazırlık mücadelesinde galibiyeti hedeflerken maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, yaptıkları 3. hazırlık maçında, Austria Wien karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka Avustuya'da kamp sahasında yapılacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.