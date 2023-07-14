Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray, Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabakanın GS TV'de canlı yayınlanması bekleniyor.

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