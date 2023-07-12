Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY AUSTRİA WİEN MAÇI - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avusturya kampında çalışmaları sürdürüyor. Kampın ikinci maçında Galatasaray, Avustria Wien ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - AUSTRIA WIEN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Austria Wien hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka Avustuya'da kamp sahasında yapılacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.