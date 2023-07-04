Galatasaray - Hull City maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar gelecek sezon 3 kulvarda yer alacakken Hull City ile yapılacak hazırlık maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Galatasaray - Hull City maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HULL CITY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın Galatasaray Youtube hesabı üzerinden yayınlanması bekleniyor.