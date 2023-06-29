Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY KİSVARSDA MAÇI - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon 3 kulvarda yer alacak Aslan, Kisvarda FC ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Macaristan temsilcisi Kisvarda FC ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KISVARDA FC HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka Avustuya'da kamp sahasında yapılacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.