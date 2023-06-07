Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da yayınlanan 90+1 programına konuk oluyor. Başkan Özbek, Ender Bilgin, Erman Toroğlu ve Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlıyor. | Galatasaray haberleri

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Galatasaray'da kendimi hiçbir zaman mutsuz hissetmedim.

Senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bankalar Birlği anlaşmasından çıkmak zorundayız. Bankalar Birliği anlaşmasında kendi gelirine hükmedemez durumdasın.

G.SARAY'IN BORCU...

Galatasaray'ın 3,5 - 4 milyar liraya yakın borcu var.

Kemerburgaz Tesisleri'nde eylül, ekim gibi ilk antrenmanımızı yapmayı planlıyoruz. Florya'da 2 tane nizami sahamız var. Kemerburgaz'da yapacağımız tesiste 6 tane nizami saha olacak. Orada bir yer daha alıyoruz, onunla birlikte tam 8 nizami sahamız olacak.

Ben Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanıyım. Görev bölümü yapıyoruz. 17 branş var, 2000'e yakın sporcumuz var. Futboldaki başarıyı getiren sistem buydu, Erden Timur'a "Futboldan sen sorumlusun" dedim. Erden de son derece başarılı bir performans gösterdi.

Ben Erden Timur'a 'Futbol'dan sen sorumlusun' dedim. Erden çok başarılı bir yönetim sergiledi. Hem transfer hem takımla olan ilişkisinde müthişti. Dubai'den kendi işinden geliyor direkt kulübe geliyor, futbolcularla oturuyor, oyuncu izlenmesi yapılıyor. Ona teşekkürü borç bilirim.

Gece 2'de telefonum çalıyor. Erden Timur arıyor gece 2'de... "Başkanım şu futbolcuyu şöyle, bu futbolcuyu böyle yapsak" diye konuşuyoruz. Erden Timur'la birlikte sırt sırta verdik, sıkı bir çalışma içinde olduk.

TAKIM SAYISI...

Süper Lig'de 18 takım ideal. Çünkü kupa maçları, Avrupa maçları ve milli takım maçları var. 18 takım ile fikstür rahatlıyor.

Fenerbahçe sezon içerisinde 45 açıklama yapmış. Beşiktaş 27 tane açıklama yapmış. Biz ise 13 açıklama yaptık.

Artık bankalara gitmeden maddi durumumuzu düzeltmemiz lazım. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirme suretiyle çok büyük fon yaratıyoruz. Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz derken bunların hepsi hayata geçti. Galatasaray'ın birinci hedefi bankalar birliği konsorsiyumuyla yaptığı anlaşmadan çıkmak zorunda. Tüm kulüplere sesleniyorum, hepiniz işini içine girseniz aynı fikre geleceksiniz. Tamam parayı veriyor da sana iş yaptırmıyor. Öyle bir kontrol mekanizması kurmuşlar haklı olarak

Örneğin Zaniolo'nun maaşını göndereceksin, direkt benim hesabımdan gönderemiyorum. Önce bankalar birliğine göndereceksin, o inceleyecek örneğin bunu gönderemeyeceksin diyecek. Sen kendi parana hükmedemeyecek duruma geliyorsun.

ICARDI KALACAK MI?

Icardi bir sezon boyunca 705 bin euroya oynadı. Transferin başarısını ölçmek için hem performansına bakarsınız hem de mali şartlarına bakarsınız. Oyuncunun kontratı şu an sona erdi. Bizim şu an çabamız var. Bize şampiyonluğu getiren golleri attı. Icardi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kolay bir transfer değil. Suudi Arabistan ve Avrupa'dan ilgilenen kulüpler var. Burada çok güzel bir ambians yakaladı. Erden görüşme yaptı. Transfer konusunu zorluyoruz. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Bonservisini almak istiyoruz. Birkaç firmaya gittik ve "Icardi transferinde bütçemizi aşarsak destek verir misiniz?" diye sorduk. Severek destekleyeceklerini açıkladılar.