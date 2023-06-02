Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? GS - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig
Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu Fenerbahçe maçı ile tamamlayacak. Fenerbahçe'de ise hedef derbi galibiyeti ile sezonu tamamlamak ve ikinciliği garantilemek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? GS - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.