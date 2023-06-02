Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? GS - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, sezonu Fenerbahçe maçı ile tamamlayacak. Fenerbahçe'de ise hedef derbi galibiyeti ile sezonu tamamlamak ve ikinciliği garantilemek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? GS - FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2023- 13:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023- 13:00