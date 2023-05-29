Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Haftalardır zirvedeki yerini koruyan sarı kırmızılılar, şampiyonluğa giden yolda mutlak 3 puan için mücadele edecek. Futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini sorguluyır. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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