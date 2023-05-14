Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, son 5 haftaya girilirken en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Galatasaray'dan yıldızlar karması kadro! Listede ilk sırada o isim var...
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yönetim özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kurmak için dünya yıldızlarını yakın markaja aldı. İşte Galatasaray'ın son olarak gündemine gelen o yıldız... GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılar, 34. haftada İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, sezonu şampiyon olarak tamamlamak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor.