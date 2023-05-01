Galatasaray'da Okan Buruk biletlerini kesti! Beşiktaş derbisi sonrası 12 futbolcu...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da, gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, 3-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası 12 isim konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 12 futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2023- 11:58