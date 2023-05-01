Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.
Galatasaray'da Okan Buruk biletlerini kesti! Beşiktaş derbisi sonrası 12 futbolcu...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da, gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, 3-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası 12 isim konusunda kararını verdi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 12 futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi.
Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.