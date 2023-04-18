G.Saray'a dev gelir!
Livakovic transfer kararını verdi! G.Saray...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
10 DAKİKADA 9 HAREKET 👊🏼 İZLE
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Başakşehir'e konuk oluyor! F.Bahçe Başakşehir'e konuk oluyor! 10:10
Jesus'tan Arda Güler kararı! Sezon sonuna kadar... Jesus'tan Arda Güler kararı! Sezon sonuna kadar... 10:05
G.Saray maçı hangi kanalda? G.Saray maçı hangi kanalda? 10:04
G.Saray'a dev gelir! G.Saray'a dev gelir! 10:00
Beşiktaş'ta şok N'Koudou sözleri! Beşiktaş'ta şok N'Koudou sözleri! 09:43
Usta isimden olay sözler! "Uyan Jorge Jesus uyan" Usta isimden olay sözler! "Uyan Jorge Jesus uyan" 09:27
Daha Eski
Livakovic transfer kararını verdi! G.Saray... Livakovic transfer kararını verdi! G.Saray... 09:17
Bjelica Trabzonspor için İstanbul'da! Bjelica Trabzonspor için İstanbul'da! 01:05
Bjelica Trabzonspor için İstanbul'da! Bjelica Trabzonspor için İstanbul'da! 00:33
Weghorst bombası patlıyor! Weghorst bombası patlıyor! 00:11
Pes etmeyen asi ruh! İşte kritik geri dönüşler Pes etmeyen asi ruh! İşte kritik geri dönüşler 00:11
G.Saray'a Icardi'de 4 rakip birden! G.Saray'a Icardi'de 4 rakip birden! 00:11
SON DAKİKA