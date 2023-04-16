Süper Lig'de 29. haftayı 6-0'lık Kayserispor galibiyeti kapatan Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un yıldızına yakın markaj! 3 takım talip oldu
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de son olarak sahasında Kayserispor'u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda yeni sezon için düğmeye basıldı. Galatasaray'da bu sezon alınan sonuçlar kadar bazı isimlerin sergiledikleri performanslarda göz dolduruyor. Buna göre daha şimdiden sarı-kırmızılıların kapısını transfer için çalınmaya başlandı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de 29. haftayı 6-0'lık Kayserispor galibiyeti kapatan Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk.
Sarı-kırmızılılarda bu mücadelede Mauro Icardi fırtınası vardı.
Tribünlerin tamamen dolu olduğu mücadelede sarı-kırmızılıların futbolu büyük beğeni topladı.