GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un yıldızına yakın markaj! 3 takım talip oldu

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de son olarak sahasında Kayserispor'u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılılarda yeni sezon için düğmeye basıldı. Galatasaray'da bu sezon alınan sonuçlar kadar bazı isimlerin sergiledikleri performanslarda göz dolduruyor. Buna göre daha şimdiden sarı-kırmızılıların kapısını transfer için çalınmaya başlandı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2023- 11:00