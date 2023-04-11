Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sacha Boey'un milli takım tercihi merak konusu.
GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey milli takım tercihini belli etti! Fransa mı Kamerun mu?
Galatasaray'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren Sacha Boey'un milli takım tercihi de merak konusu. Kamerun ile Fransa arasında tercih yapacak olan yıldız oyuncu, açıklamaları ile isteğini belirtti. İşte Sacha Boey'in sözleri... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Africa Foot United'ın haberine göre Kamerun şu anda Sacha Boey'nin kafasında net bir seçenek değil.
Birkaç hafta önce yıldız sağ bek, eski Galatasaraylu Rigobert Song ile akşam yemeği yediğini itiraf etti.