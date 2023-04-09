GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un yıldızına teklif yağıyor! Tam 7 takım peşinde...

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda bir yandan şampiyonluk bir yandan gelecek sezon takımının planları yapılırken mevcut oyunculara da gelen teklifler dikkat çekiyor. Bu noktada Erden Timur hiç bir oyuncusunu kaybetmek istemezken bazı isimlere gelen teklifler dudak uçuklatıyor. İşte Galatasaray'ın yıldızının peşinde olan 7 takım...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2023- 11:41