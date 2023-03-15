Sayfa güncellenmektedir...

İşte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Dursun Özbek: Hedefimiz, Bankalar Birliği'nden en uygun zamanda, kulübümüze en faydalı olacağı zamanda çıkmak.

"Deprem bölgesindeki insanların kalıcı konuta ihtiyacı olduğun tespit ettik ve bu amaçla 250 kalıcı konut ve 10 tane de hafif çelikten okul için tüm gücümüzü ortaya koyacağımızın sözünü verdik.

Düzenlediğimiz müzayedede yaklaşık 18 milyon TL topladık."

"Mecidiyeköy'deki Leo Residences projesi Galatasaray'ın motor projesi. Galatasaray'ın yolunu açacak projelerin anası."

"Florya projesinin yapılmasıyla mali bağımsızlığı sağlamış olacağız. Ortaya çıkacak fon, Galatasaray'ın Bankalar Birliği borcunu ödedikten sonra 25-30 senelik fonunu ortaya çıkarıyor."

"Galatasaray Adası, 1957'de kulübe kazandırıldı. O günden, bugüne kadar da herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Her şey akışına bırakılmış, sonuçta da başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Ada'yı hizmetinize kısmen açtık. Ayrıca Ada'nın imar planları için çalışma yaptık. Bir hafta sonra askıdan inecek ve ruhsatlı olarak Galatasaray Spor Kulübü'ne uzun yıllar hizmet edecek konuma getireceğiz."