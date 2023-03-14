Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, depremzede vatandaşlara destek amacı ile milli arada Karabağ'a konuk olacak. Hazırlık maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sezon başında Okan Buruk'u kadronun başına getiren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisi alarak ligde liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın yayın bilgileri beli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.