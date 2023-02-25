Galatasaray, önümüzdeki yıl için planlarına erken başladı. Ligde şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan ve fikstür olarak da yine eli güçlü gözüken sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok veda! Futbolu bırakıyor
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonu için şok bir karar geldi. Aslan'ın yıldız ismi, ligin bitmesinin ardından futbola veda etme kararı aldı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
Her şey Avrupa'da başarı için planlanırken, sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme takvimin erken olması nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, özellikle golcü konusundaki belirsizliğin giderilmesini istediği öğrenildi.