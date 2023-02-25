G.Saray'da şok veda! Futbolu bırakıyor
“Sezon sonunda büyük ihtimalle Milan’a gidecek”
Anlık Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
Çılgın transfer planı! Yaklaşık 1,5 milyar lira
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Cenk Tosun kararı! Beşiktaş'tan Cenk Tosun kararı! 09:24
“Sezon sonunda büyük ihtimalle Milan’a gidecek” “Sezon sonunda büyük ihtimalle Milan’a gidecek” 09:02
Buruk'tan gelecek planı! Temaslar başladı Buruk'tan gelecek planı! Temaslar başladı 00:24
Cimbom'dan 10 numara hamle! İşte teklif edilen rakam Cimbom'dan 10 numara hamle! İşte teklif edilen rakam 00:17
Kartal'a 19'luk yıldız adayı! Yönetim... Kartal'a 19'luk yıldız adayı! Yönetim... 23:45
Kartal'a 19'luk yıldız adayı! Yönetim... Kartal'a 19'luk yıldız adayı! Yönetim... 23:42
Daha Eski
F.Bahçe Konyaspor'a hazır! F.Bahçe Konyaspor'a hazır! 23:24
Yönetim kolları sıvadı! Liverpool'lu yıldız F.Bahçe'ye Yönetim kolları sıvadı! Liverpool'lu yıldız F.Bahçe'ye 23:20
İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi! İşte Beşiktaş'ın Lucas Esquivel teklifi! 23:09
Kanarya 3 puana kilitlendi! İşte Jesus'un 11'i Kanarya 3 puana kilitlendi! İşte Jesus'un 11'i 22:37
Fırtına'dan Zajc bombası! Fırtına'dan Zajc bombası! 22:35
Kartal'ın UEFA örneği! İki maçta... Kartal'ın UEFA örneği! İki maçta... 22:27
SON DAKİKA