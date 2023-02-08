Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens de katıldı. Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

KAAN AYHAN VE JANKAT DA KATILDI

Sarı-kırmızılı futbolcular Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz da Mertens ve eşinin ardından çalışmalara katıldı. Kaan ve Jankat, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.