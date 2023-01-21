Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Köln sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Köln ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Werder Bremen maçı 21 Ocak Cumartesi günü, saat 20:30'da oynanacak ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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