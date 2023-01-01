Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2023- 16:00