Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda konuk edecek.
Galatasaray Beşiktaş derbisinde dev prim! İki taraf kesinin ağzını açtı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi iki taraf da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Sarı kırmızılı ve siyah beyazlı yönetim de galibiyet için kesenin ağzını açtı. İki ekibin de yöneticileri, zafer primini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (GS BJK spor haberi)
İki ekip de maçı kazanarak zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Bu maça çok önem veren iki camiada da yöneticiler flaş bir karar aldı. İşte detaylar...