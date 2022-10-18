GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray ile Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yiğit Arslan düdük çalacak. 3. turda tek maçta eşleşen ekiplerden kazanan taraf bir sonraki tura kalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022- 17:10