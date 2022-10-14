Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray ile Kastamonuspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 15:10