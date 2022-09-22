Yaz Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig kulüplerinin 2022-23 sezonu kadroları kesinleşirken, özellikle 4 büyüklerdeki değer artışları dikkat çekti. Transfermarkt'ın 15 Eylül'de güncellediği piyasa değerlerine göre Süper Lig'in en pahalı takımı, toplam 179.58 milyon Euro değerinde futbolcuları kadrosunda barındıran Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli takım ayrıca Transfermarkt'ın bu hesaplamayı yaptığı 2010 yılından bu yana kayıtlara geçen kadro olarak tarihe geçti.
Transferle damga vurdu! İşte Süper Lig'in en pahalı takımı | Beşiktaş,Fenerbahç, Galatasaray ve Trabzonspor...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda adeta transfer yarışı yaşandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor özellikle yüksek maliyetli oyuncuları kadrosuna kattı. İşte yeni sezon öncesi en pahalı takım...
Süper Lig tarihinde ilk kez 4 büyüklerin hepsi birden 100 milyon Euro barajını aştı. Galatasaray 153 milyon Euro ile ikinci oldu.
Trabzonspor 152 milyon Euro ile üçüncü sırada yer alıyor.
Beşiktaş da 123 milyon Euro ile en pahalı üçüncü kadroya sahip takımlar oldu.
Geçen yılın aynı döneminde 4 büyükler; Beşiktaş 127, Fenerbahçe 114, Galatasaray 102, Trabzonspor 96 milyon Euro şeklinde sıralanıyordu.
Son bir yılda kadro değerini en çok artıran kulüp Trabzonspor (yüzde 58) oldu.
Fenerbahçe yüzde 57, Galatasaray yüzde 50 yükseltti. Beşiktaş ise yüzde 2.7 geriledi.