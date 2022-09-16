Mainz 05 - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Mainz 05 ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MAINZ 05 - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mainz 05 - Hertha Berlin maçı 16 Eylül Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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