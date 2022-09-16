Mainz 05 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan devam ediyor. Mainz 05 sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mainz 05 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 13:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 13:30