Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz...

İşte Özbek'in öne çıkan sözleri:

"Bu toplantıyı düzenlemekte ki amacımız, mali projelerimizi ve sportif anlamda nerede olduğumuzu taraftarlarımıza anlatmak. Mecidiyeköy Binası, rahmetli Duygun Yarsuvat döneminde gündeme geldi. Bana o zaman yetki verdi. Orayı yönetmemi istedi. Kabası bitmiş bir şekilde inşaatını tamamladık. Ondan sonra ise bugüne kadar hiç gündeme gelmedi. Bu gayrimenkulü geliştirmek istiyoruz.

Ben, burayı başkan olmadan önce de geliştirmek için uğraşıyordum. Bugün ise Erden kardeşimin de katkılarıyla biz geliştiriyoruz. Biz, Mecidiyeköy'ü rezidans dairelere çevireceğiz. Üyelerimizi buradan daire almaya davet ediyorum. Yabancıya satış konusunda da ihale açtık. Bu ihalede bir firma ile anlaştık. İhaleyi kazanan firma ile anlaşma yapmak üzereyiz. Mecidiyeköy Binası'nın alt katındaki dükkanları satmayacağız. 160 parça dairenin satışından 1 milyar TL'ye yakın bir fon bekliyoruz. Mecidiyeköy'den gelecek 1 milyar TL'yi çeşitli finans şekliyle değerlendirmek, Galatasaray'ın ihtiyacıdır. Bunun bildiğiniz gibi bir kısmı Galatasaray'ın kredilerinin kapatılması için Bankalar Birliği ile mecburiyetlerimiz var. Galatasaray Adası'nda hazineye ait olan parsellerin tapusunu 30 yıllığına aldık. Bu tapular üst kullanım hakkı tapusudur. Bu tapuları aldıktan sonra ada üzerinde proje geliştirme şansınız olur.

Galatasaray Adası'nın üyelerin hizmetine açılması konusunda birçok arkadaşımın emeği var. Adanın bugünkü hale gelmesini yönetim kurulu bütçesinden karşılayacağımız konusunda söz vermiştik. Üyelerimiz çoluğuyla çocuğuyla burada vakit geçiyor. Galatasaray Adası'nda etkinlikler yapmak istiyoruz. Galatasaray'da birlik ve beraberliği sağlarsak bizim önümüzde kimsenin durabileceğini sanmıyorum. Barış ve sevgi iklimi olmazsa bu projelerden başarıyla çıkamayız. Kemerburgaz Arazisinin de üst kullanım hakkını aldık. Kemerburgaz'da zemin düzeltme çalışmalarını yaptık. Çok kısa bir süre sonra Eyüp Belediyesi'ne başvuru yapacağız ve inşaata başlayacağız. A takım binasını tamamlayıp, birkaç saha ile hemen faaliyete açmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon A Takımımızı Kemerburgaz'a alacağız.