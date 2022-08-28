Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu

İşte Buruk'un sözleri:

"Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Baştan sona üstün olan taraftık. Böyle bir maçta yakalanabilecek en net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Yeni oluşan bir takım için, bundan sonraki haftalarda bunun üstüne koyarak, inşallah daha çok gol pozisyonuna girerek ve daha çok gol atarak devam edeceğiz. Oyuncularıma, böyle bir havada verdikleri emek için teşekkür ederim.

Kalecinin de hakkını vermek gerekiyor. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama onun yerine gelen genç kaleci belki de onun yiyeceği golleri kurtarıyor. Futbolda böyle şeyler var. Farklı bir galibiyet lazım. Onun takımı daha çok kendine getireceğini düşünüyorum. Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek... Bunun için de uzun zamandır büyük bir çaba veriyoruz."