Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray, henüz karşılığını alamamış durumda. Seferovic, Mertens ve Gomis ile güçlü bir hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılı ekibin gözü Mauro Icardi'de. PSG'li yıldızın eşi ve menajeri olan Wanda Icardi, Arjantinli forvetin geleceği hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Ali GENÇ) | Galatasaray haberleri

Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray, henüz karşılığını alamamış durumda. 3 maçta 2 gol atabilen sarı-kırmzılı ekip, golcü rotasyonuna bir yenisini eklemeyi düşünüyor.

The Sun Irish'e göre Galatasaray'ın gözü Mauro Icardi'de. PSG'de forma giyen yıldız golcü, Fransız ekibin teknik direktörü Christophe Galtier'in planları arasında bulunmuyor. Arjantinli golcü ile Galatasaray dışında bir kulüp daha ilgileniyor. İngiltere Premier Ligi'nde eski günlerine dönmek isteyen Manchester United, golcü oyuncu ile ilgileniyor. Özellikle Anthony Martial'in sakatlığı ve Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılma isteği, Kırmızı Şeytanlar'ı bu transferde Galatasaray'ın rakibi olmaya itti.

Wanda Icardi, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Mundo Deportivo'ya konuşan Wanda, "Ona tavsiyede bulunabilirim veya bir fikir verebilirim, ancak PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına o karar verir." ifadelerinde bulundu.

Mauro Icardi'nin PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

PSG, ICARDI İLE YOLLARINI AYIRMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın golcü ismin yıllık 10 milyon sterlinlik maaşının 2.5 milyon sterlinini ödemeye hazır olduğu bildiriliyor. PSG ise Icardi ile yollarını ayırmak istiyor. Fransız kulübü Arjantinli oyuncunun maaşının dörtte üçünü ödemeye devam ederken transferi onaylamaya hazır. Icardi, bu sezon henüz forma şansı bulamadı.