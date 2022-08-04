Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz yaz transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro + bonuslarla transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösterememişti.

Cimbom, Sivasspor'un da istediği Rumen yıldızın İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte o açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FORMAYI GİYDİ!

Olimpiu Morutan, Pisa formasıyla ilk pozunu verdi.