Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Fulham ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FULHAM - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fulham - Villarreal maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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