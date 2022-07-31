Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Almere City ile Ajax karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almere City - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2022- 11:30