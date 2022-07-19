Galatasaray Padubice maçı - CANLI İZLE 💥 | Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da geçiren Galatasaray, Pardubice ile 4. hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray'da genç futbolcuların ve yeni transferlerin durumu merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 12:17