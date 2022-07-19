Galatasaray Padubice maçı - CANLI İZLE 💥 | Galatasaray - Pardubice hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da geçiren Galatasaray, Pardubice ile 4. hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray'da genç futbolcuların ve yeni transferlerin durumu merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 4. hazırlık maçı olan Pardubice karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Galatasaray - Pardubice maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Galatasaray - Pardubice mücadelesinin detayları...
GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Pardubice maçı 19 Temmuz Salı günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.