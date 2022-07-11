Omar Elabdellaoui Sörloth itirafı! "Galatasaray'ı sordu"

Okan Buruk için ilk izlenimim çok çok iyi. Çok dürüst, düşüncelerini söyleyen, şahsi olarak karakterli bir insan. Oyuncuları yönetmeyi ve onlarla birlikte olmayı çok iyi biliyor. Saha için de net fikirleri var. Bizi zorlamayı ve iyi çalıştırmayı da çok iyi biliyor. Her şey iyi görünüyor. Her şeyi doğru yapmak için güzel bir ortam var. Okan Buruk'un ne istediğiyle ilgili net bir planı var. Bu yüzden pozitifim.