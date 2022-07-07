Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampında ilk maçına Sturm Graz karşısında çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da ilk hazırlık maçı Sturm Graz ile yapılacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20:30'da Merkur Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.