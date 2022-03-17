Galatasaray bugün Avrupa'da yine kritik bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, İspanya'da 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı Nef Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.
GALATASARAY HABERLERİ: Daha önce yaptın yine yaparsın! İşte Galatasaray Barcelona maçı muhtemel 11'leri
Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım Nou Camp'taki ilk mücadelede 0-0 beraberlikle ayrılmış ve avantajlı bir skor elde etmişti. Her türlü galibiyetin çeyrek final kapılarını açacağı dev karşılaşma öncesi saatler galibiyete kuruldu... Teknik direktör Domenec Torrent ise Barça maçı 11'ini belirledi. İşte Galatasaray Barcelona maçının muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Exxen naklen ekranlara getirecek. İlk maçta rakibini oldukça zorlayan ancak bir türlü golü bulamayan temsilcimizin bu kez zoru başarması ve çeyrek finale yükselmesi herkesin dileği... Maçın biletleri çıkar çıkmaz tükenirken kapalı gişe oynanacak karşılaşmada 52 bin taraftar işbaşında olacak. Televizyon başında ise her zaman olduğu gibi milyonlar olacak.
BERABERLİK HALİNDE UZAYACAK
Zorlu mücadelede galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.