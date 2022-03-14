Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakibini Vodafone Park'ta oynamaya davet etti. Başkan Burak Elmas da "Yanlış anlaşıldık" diyerek "Aslanlar gibi Ali Sami Yen'de bekliyoruz" ifadesini kullandı. İki başkan ve kulüplerin yaptığı resmi açıklamalar sonrası ortam gerilirken bu durum bugünkü maçı da daha da önemli hale getirdi.