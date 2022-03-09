Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı kırnızılılarda Domenec Torrent ve Inaki Pena, açıklamalarda bulunuyor. Açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:

Xavi'nin Barcelonası çok iyi bir dönemde, bu bir sır değil. Yılın en iyi dönemlerinde olabilirler. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar bile daha iyi olabilirdi.

İŞTE PENA'NIN SÖZLERİ:

"Bizim için çok özel bir rakip. Bugüne kadar bize çıkan en zor kuraydı. Bütün gücümüzü kullanacağız. İyi bir sonuç almamız lazım."

"Sanırım şu an iyiye gidiyorum. Daha fazla süre almaya çalışıyorum. Benim için değişik duygular. Elimden geleni yapacağım tabii ki."

"Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Buraya, turistik gezi için, stadyumu görmek için gelmedik. Mücadele için geldik ve bunun bilincindeyiz."

"Herkes, Barcelona'yı takip ediyor. Xavi ile devamlı gelişim içerisindeler. Kötü bir zamanda geldi."

"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Barcelona bizi baskıya alacaktır ama biz de topun fazlasıyla bizde kalması için uğraşacağız."

"Kaleci olarak dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynamak tabii ki daha iyiydi. Barcelona'da oynamak çok yüksek bir kalite. Geri dönmek için performansımın en iyisini sergilemem gerek. Daha fazla süre alırsam bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum."

Çok güzel bir ortamdayım, beni çok iyi ağırladılar. Çok iyi adapte oldum, çok mutluyum. Zorlukların, baskının bilincindeyim. Muslera çok önemli bir isim. Onun kalitesi tartışılmaz, ondan elimden geldiğince faydalanmaya çalışıyorum. İlk günden itibaren bana çok yardımcı oldu.