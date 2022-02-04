Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yaklaşık 25 milyon Euro harcayarak kadrosunu baştan aşağı yeniledi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan kiralık gönderilmişti! Takım arıyor
Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da gelenler kadar ayrılıklar kadar da konuşuldu. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcuyu renklerine bağlarken; 5 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Süper Lig ekibine kiraladığı o ismin geri döndüğü ve kendisine takım aradığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 13:59
Devre arası transfer döneminde de bu operasyonu sürdüren sarı-kırmızılı takım; Inaki Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'yı renklerine bağladı.
Cimbom Gustavo Assunçao, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Atalay Babacan ve Jesse Sekidika ile de yollarını ayırdı.