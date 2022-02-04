GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan kiralık gönderilmişti! Takım arıyor

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da gelenler kadar ayrılıklar kadar da konuşuldu. Sarı-kırmızılılar 4 futbolcuyu renklerine bağlarken; 5 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılıların sezon başında Süper Lig ekibine kiraladığı o ismin geri döndüğü ve kendisine takım aradığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 13:59