25 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Antalyaspor maçında Marcao sarı kart gördü! Giresunspor maçında yok

Cimbom’a kötü haber! O isim cezalı duruma düştü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılarda Marcao karşılaşmada sarı kart gördü. Başarılı savunmacı, bu kartla birlikle bir sonraki hafta oynanacak olan Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın 50. dakikasında sarı kırmızılılarda sarı kart gören Marcao, cezalı duruma düştü.

Brezilyalı futbolcu Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

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