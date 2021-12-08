GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Lazio maçı öncesinde açıklamalarda bulunuyor!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son haftasında temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulunuyor. Terim'in açıklamalarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son haftasında temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulunuyor. Terim'in açıklamalarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:
İstanbul'daki ilk maçtan önce, 'Sadece bir izleyici olsam, kesinlikle bu maçı seçerdim' demiştim. Burada, Lazio'ya duyduğum saygı kadar takımıma duyduğum güvenin de ifadesiydi bu. Onun da etkisi olmuştu.
Galatasaray, oynadığı futbol ve vadettiği gelecekle birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya'yla oynadığımız maç UEFA Avrupa Ligi'nde o gecenin maçıydı benim için.
Tarafsız bir izleyicinin, Lazio-Galatasaray maçının da o gün söylediğim konuyla örtüştüğünü görüyorum. Lazio ve Galatasaray'ın şu ana kadar başardıkları şeylerden sonra, yarın aşağı yukarı bizim adımıza bir play-off maçı gibi olacak.
Buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında maalesef çok fazla gol kaçırdık, çok da kötü bir gol yedik. Lazio, çok ciddi gol pozisyonlarına giren, bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım ve böyle bir rakibe karşı oynayacağız.
Gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki play-off maçı oynayacağız. Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda. Sanki bir Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, öyle de devam ediyoruz.
Galatasaray, Roma'dan puanla dönmesi halinde grubu lider tamamlayacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio'ya büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün meslektaşım Sarri'nin oynatmak istediği futbol anlayışının oturduğunu da görüyorum. Dikkat etmemiz gerekecek.
İtalya'da olmaktan çok mutluyum. Burası benim 2. vatanım. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Her hafta sonu Serie A'dan bir maç izliyorum. İtalya Ligi müthiş bir lig oldu. Şampiyon karakteri çok fazla takım var bu da ligin daha rekabetçi olmasını sağlıyor. Buraya hiç yabancı değilim. Bu kadar yıl geçmesine rağmen İtalya'ya ayak bastığım andan itibaren bana gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı gurur duyuyorum.
Marsilya maçından önce de hakemlerle ilgili konuşmam yönünde beklentiler vardı. O gün, saha dışındaki konuların tur mücadelemizin önüne geçmesini istemediğim için detaylı yorumlarda bulunmamıştım.
Önümüzde çok ciddi bir birincilik hedefi var. Buradan lider çıkmanın kulübümüz için, ülke futbolu için, prestij açısından, ek olarak ekonomik açıdan çok daha önemli sonuçları olacağına inanıyorum. Bu, bir meydan okumanın olumlu geri dönüşü.
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