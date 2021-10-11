GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yerli talebi! Listede ilk sırada Cebrail Karayel...

CEBRAİL KARAYEL KİMDİR?

15 Ağustos 1994 tarihinde Çorum Sungurlu'da dünyaya gelmiştir. Defansın sağında görev alan futbolcu Bak Spor takımı alt yapısında futbol hayatına adım atmıştır. Daha sonra Osmanlıspor takımı alt yapısına geçiş yapmış ve ilerleyen yıllarda Osmanlıspor takımında profesyonel sözleşme imzalamıştır. Ardından Polatlı Bugsaşspor, Adliye Spor, Bugsaş Spor, ve Şanlıurfaspor takımlarında forma giymiştir. 31 Ocak 2019 tarihinde ise Ankaragücü takımına transfer olmuştur. Daha sonra ise İzmir ekibi Altay ile sözleşme imzalamıştır.

Kendisinin idolü olarak Gökhan Gönül olduğunu belirten Cebrail Karayel oyun tarzını ve fizik yapısını Gökhan Gönül'e benzetmektedir.

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