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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı sol bek konusunda hangi ismi tercih edecek?

Avcı düşünceli! O bölgede kimi tercih edecek?
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Trabzonspor'da gözler Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Bordo-mavililerde özellikle sol bek konusunda hangi ismin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Abdullah Avcı'nın düşündüğü alternatif formüller...(TS spor haberleri)

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor. İsmail Köybaşı, Denswil ve Trondsen forma için büyük yarış içinde. Avcı yerli statüsünde olduğu için İsmail'e daha yakın.

Bordo-mavili kulüpte teknik direktör Abdullah Avcı, sol bekte kimi oynatacağına karar veremedi. Usta çalıştırıcı kafasında farklı isimler, farklı taktikler deneyerek en doğru ismi bulmaya çalışıyor. İsmail Köybaşı zaman zaman yaptığı büyük hatalara rağmen yerli olması sebebiyle şu anda bir adım öne çıkıyor. Avcı, yerli kontenjanını sol bekte kullanmazsa bir başka yabancı yıldızını kesmek zorunda kalacağı için İsmail seçeneğine yakın. Ancak hata kaldırmayacak bir karşılaşma olduğu için Stefano Denswil ve Anders Trondsen de bir hayli şanslı. Başarılı çalıştırıcı son kararını vermek için acele etmiyor.

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